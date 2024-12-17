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Житель Таганрога получил досрочную пенсию по решению суда

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В Таганроге мужчина смог получить досрочную пенсию и перерасчет выплат только после того, как обратился с заявлением в городскую прокуратуру, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Город

Во время проведенной проверки выяснилось, что таганрожец обратился в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ для назначения досрочной пенсии по старости, однако ему было отказано. Сотрудники учреждения не приняли во внимание имеющиеся у него документы, подтверждающие трудовую деятельность во вредных условиях труда.

«Прокуратура обратилась в суд с иском. Решением суда требования были удовлетворены», — пишет источник.

В результате мужчине назначена досрочная пенсия и произведен перерасчет на сумму более 200 тысяч рублей.

Ранее мы рассказали, что транспортные компании Таганрога начали получать уведомления о расторжении контрактов.

Фото из архива

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новости пенсия прокуратура суд Таганрог
Таганрогская правда
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