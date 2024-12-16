Транспортные компании Таганрога начали получать уведомления о расторжении контрактов

В Таганроге продолжаются проверки общественного транспорта. По их результатам некоторые транспортные компании уже получили уведомления о расторжении контрактов в связи постоянными нарушениями договорных обязательств.

Об этом 16 декабря сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова.

«В середине ноября проинформировала о начале поэтапной работы по улучшению транспортного обслуживания горожан. В течение первой декады декабря провели обследование пассажиропотока на маршрутах общественного транспорта. В настоящее время идет обработка данных. Специалистам необходимо время для подведения итогов», — рассказала глава города.

И напомнила, что одновременно с обследованием пассажиропотока идет претензионная работа с перевозчиками, не выполняющими условия контрактов, назначаются штрафные санкции, высылаются уведомления о расторжении контрактов. Проверки общественного транспорта проводятся совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Один из таких рейдов состоялся сегодня.

Всего же с 16 ноября по 16 декабря проведено 12 проверок, выявлено 20 нарушений.

«В отношении ООО «Синара — ГТР Таганрог» проведено 4 проверки, выявлено 4 нарушения. В отношении ООО «Пассажиртранс» проведено 2 проверки, выявлено 3 нарушения. В отношении ООО «Автолайн» проведено 3 проверки, выявлено 13 нарушений», — привели цифры в администрации города.

Работа в данном направлении продолжается и находится на личном контроле главы города Таганрога.

Фото администрации Таганрога