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Транспортные компании Таганрога начали получать уведомления о расторжении контрактов

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В Таганроге продолжаются проверки общественного транспорта. По их результатам некоторые транспортные компании уже получили уведомления о расторжении контрактов в связи постоянными нарушениями договорных обязательств.

Новости Таганрога

Об этом 16 декабря сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова.

«В середине ноября проинформировала о начале поэтапной работы по улучшению транспортного обслуживания горожан. В течение первой декады декабря провели обследование пассажиропотока на маршрутах общественного транспорта. В настоящее время идет обработка данных. Специалистам необходимо время для подведения  итогов», — рассказала глава города.

И напомнила, что одновременно с обследованием пассажиропотока идет претензионная работа с перевозчиками, не выполняющими  условия контрактов, назначаются штрафные санкции, высылаются уведомления о расторжении контрактов. Проверки общественного транспорта проводятся совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Один из таких рейдов состоялся сегодня.

Всего же с 16 ноября по 16 декабря проведено 12 проверок, выявлено 20 нарушений.

«В отношении ООО «Синара — ГТР Таганрог» проведено 4 проверки, выявлено 4 нарушения. В отношении ООО «Пассажиртранс» проведено 2 проверки, выявлено 3 нарушения. В отношении ООО «Автолайн» проведено 3 проверки, выявлено 13 нарушений», — привели цифры в администрации города.

Работа в данном направлении продолжается и находится на личном контроле главы города Таганрога.

Фото администрации Таганрога

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Таганрогская правда
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