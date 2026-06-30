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Житель Таганрога подозревается в незаконном обороте сильнодействующих веществ с использованием поддельных рецептов

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В Таганроге полицейские пресекли попытку сбыта крупной партии сильнодействующих веществ. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте таких препаратов.

Новости Таганрога

По данным оперативников, мужчина планировал отправить крупную партию сильнодействующего вещества через курьера своему знакомому, который находится в отдаленном регионе. Злоумышленник приобретал наркотические средства в одной из городских аптек, используя поддельные рецептурные бланки — он самостоятельно распечатывал и заполнял их у себя дома.

В ходе оперативных мероприятий полицейские изъяли значительные партии запрещенных веществ. При задержании фигуранта, в момент передачи курьеру, было изъято 1 774 капсулы прегабалина (массой 709 граммов) и 257 таблеток трамадола (массой 123 грамма). При осмотре жилища задержанного обнаружили и изъяли еще 131 капсулу прегабалина общей массой 52 грамма.

«В отношении злоумышленника возбуждено два эпизода уголовного дела по части 3 статьи 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта в крупном размере». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — сообщили в УМВД России по Таганрогу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ростовской области задержана ОПГ, распространявшая наркотики в трех городах.

Фото: УМВД России по Таганрогу

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Таганрогская правда

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