Главная » Новости Таганрога

Житель Таганрога перевел мошенникам 583 тысячи рублей за несуществующую иномарку

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Житель Таганрога лишился почти 600 тысяч рублей при попытке купить автомобиль за границей через интернет. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Новости Таганрога

В полицию обратился 55-летний мужчина, который рассказал, что стал жертвой аферистов. Выяснилось, что он нашел в сети объявление о продаже иномарки из-за рубежа, заключил электронный договор с компанией-поставщиком и перевел на ее счет аванс — 583 тысячи рублей. Однако, вопреки договору, «старший менеджер» уже на следующий день потребовал полной оплаты. Тогда таганрожец решил самостоятельно проверить, как движется машина через границу, и выяснил, что документы, предоставленные продавцом, оказались поддельными. Тогда он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители напоминают: не переводите деньги незнакомцам без личной встречи. Перед покупкой автомобиля через интернет тщательно проверяйте информацию о продавце и не соглашайтесь на полную предоплату. О подозрительных звонках сообщайте в ближайший отдел полиции.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге раскрыта серия краж из автомобилей с ущербом более 150 тысяч рублей.

Фото ГУ МВД по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru