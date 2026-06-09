Житель Таганрога перевел мошенникам 583 тысячи рублей за несуществующую иномарку

Житель Таганрога лишился почти 600 тысяч рублей при попытке купить автомобиль за границей через интернет. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В полицию обратился 55-летний мужчина, который рассказал, что стал жертвой аферистов. Выяснилось, что он нашел в сети объявление о продаже иномарки из-за рубежа, заключил электронный договор с компанией-поставщиком и перевел на ее счет аванс — 583 тысячи рублей. Однако, вопреки договору, «старший менеджер» уже на следующий день потребовал полной оплаты. Тогда таганрожец решил самостоятельно проверить, как движется машина через границу, и выяснил, что документы, предоставленные продавцом, оказались поддельными. Тогда он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители напоминают: не переводите деньги незнакомцам без личной встречи. Перед покупкой автомобиля через интернет тщательно проверяйте информацию о продавце и не соглашайтесь на полную предоплату. О подозрительных звонках сообщайте в ближайший отдел полиции.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге раскрыта серия краж из автомобилей с ущербом более 150 тысяч рублей.

Фото ГУ МВД по РО