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В октябре на берегу между двумя пляжами Таганрога зреет арбуз

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В середине календарной осени в Таганроге на песчаном берегу между пляжами «Центральным» и «Приморским» вырос и потихоньку созревает арбуз.

Город

Корреспондент «Таганрогской правды» во время прогулки с удивлением обнаружил этот сладкий «осколок» ушедшего лета. Судя по всему, проросли косточки арбуза, съеденного кем-то из отдыхающих в начале лета. В наше время плоды бахчевых культур продают, покупают и едят уже едва ли не с июня.

Растение еще цветет, но вместе с этим на арбузной лозе подрастает полосатый арбузик. Правда, совсем еще маленький.

«Пусть растет, глядишь – к Новому Году поспеет», — с улыбкой подумал журналист «Таганрогской правды».

Ранее мы рассказали об аисте, который с конца сентября поселился в Таганроге.  

Фото Владимира Прозоровского

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Таганрогская правда
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