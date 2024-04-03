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Житель Таганрога лишился 180 тысяч рублей после «звонка другу»

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В Таганроге задержали 28-летнего мужчину, который на улице воспользовался доверчивостью прохожего. Он одолжил телефон, чтобы сделать звонок, а сам через мобильное приложение банка похитил все деньги со счета.

Новости Таганрога

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, 47-летний владелец телефона через некоторое время заметил пропажу 180 тысяч рублей и обратился в полицию. После этого вора и задержали.

Как оказалось, фигурант ночью прогуливался по улицам города. В одном из переулков встретил прохожего и попросил у него телефон якобы, чтобы сделать срочный звонок. Тот ничего не подозревая передал ему гаджет.   Преступник перевел деньги со счета владельца и затем  распорядился по своему усмотрению.

Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о краже, а также взята подписка о невыезде.

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