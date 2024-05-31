Главная » Новости Ростовской области

На Дону будут судить рецидивиста за двойное убийство и незаконное ношение оружия

На чтение 2 мин Просмотров 18 Опубликовано

Мужчина расстрелял родственников своей сожительницы.

Новости Ростовской области

В Донецке Ростовской области в суд передано уголовное дело в отношении 32-летнего, ранее судимого жителя Каменского района, который обвиняется по нескольким статьям УК РФ: ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц), п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, сообщает следком по региону.

Трагедия произошла ровно год назад. Молодой мужчина, уже имеющий за плечами судимость, застрелил родственников своей сожительницы — 51-летнего отца и 33-летнего супруга сестры сожительницы. Жертв могло быть больше: злоумышленник также стрелял в мачеху своей сожительницы, но женщина, получив огнестрельное ранение, смогла выжить. Убийства произошли в лесополосе вблизи домовладения по ул. Лесная в х. Уляшкин Каменского района, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений.

Стрелявший с места происшествия скрылся и был объявлен в розыск. В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий местонахождение мужчины было установлено, он был задержан и заключен под стражу. Теперь он будет отвечать перед законом.

Фото: следком по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествие Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru