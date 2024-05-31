На Дону будут судить рецидивиста за двойное убийство и незаконное ношение оружия

Мужчина расстрелял родственников своей сожительницы.

В Донецке Ростовской области в суд передано уголовное дело в отношении 32-летнего, ранее судимого жителя Каменского района, который обвиняется по нескольким статьям УК РФ: ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц), п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, сообщает следком по региону.

Трагедия произошла ровно год назад. Молодой мужчина, уже имеющий за плечами судимость, застрелил родственников своей сожительницы — 51-летнего отца и 33-летнего супруга сестры сожительницы. Жертв могло быть больше: злоумышленник также стрелял в мачеху своей сожительницы, но женщина, получив огнестрельное ранение, смогла выжить. Убийства произошли в лесополосе вблизи домовладения по ул. Лесная в х. Уляшкин Каменского района, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений.

Стрелявший с места происшествия скрылся и был объявлен в розыск. В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий местонахождение мужчины было установлено, он был задержан и заключен под стражу. Теперь он будет отвечать перед законом.

Фото: следком по РО