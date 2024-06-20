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Житель Ростовской области осужден на 7 лет за покушение на убийство рабочего-высотника

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48-летний мужчина поссорился с рабочим, выполнявшим ремонт крыши, после чего обрезал страховочные веревки, на которых держался высотник, и скрылся с места. При попытке задержания фигурант угрожал ножом полицейским.

Новости Ростовской области

Житель Ростовской области признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105 (покушение на убийство) и ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, в ноябре 2023 года фигурант дела вступил в конфликт с 47-летним мужчиной, выполнявшим работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по пр. Космонавтов в Ростове-на-Дону. Осужденный поднялся на крышу многоэтажки и перерезал страховочную и основную веревки, при помощи которых мужчина осуществлял высотные работы.

«В результате падения потерпевший получил телесные повреждения различной степени тяжести. Его смерть не наступила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи», — сообщает Следком по региону.

После совершенного преступления злоумышленник покинул место происшествия, а когда прибыли полицейские, чтобы задержать его, угрожал правоохранителям ножом.

В ходе расследования уголовного дела в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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Фото СУ СКР по Ростовской области

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Таганрогская правда
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