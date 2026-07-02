Житель Ростовской области обманом завладел причалом на реке Дон, который принадлежал мужскому монастырю

В Ростовской области в суд передано уголовное дело против местного жителя, который, по версии следствия, обманным путем завладел имуществом мужского монастыря. Об этом сообщила пресс-служба Аксайского районного суда.

Фигурант обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество. Согласно материалам дела, мужчина незаконно приобрел право на металлический причал для маломерных судов, расположенный на участке акватории реки Дон в районе станицы Старочеркасской. Это имущество принадлежало религиозной организации «Донской Старочеркасский Ефремовский мужской монастырь». Стоимость причала оценена в 4 883 954,83 рубля.

Предварительное слушание по делу должно состояться 6 июля.

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