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В Таганроге иностранцу грозит срок за попытку продлить пребывание в России за взятку в 50 тысяч рублей

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В Таганроге завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего иностранца, обвиняемого в даче взятки сотруднику миграционной службы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Новости Таганрога

По данным следствия, 24 февраля нынешнего года обвиняемый в служебном кабинете отдела по вопросам миграции УМВД России по Таганрогу передал заместителю начальника отдела взятку в размере более 50 тысяч рублей. Деньги предназначались за продление срока временного пребывания в России и постановку на миграционный учет без предоставления обязательных документов, предусмотренных законом. Однако передача средств была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Иностранцу вменяется преступление, предусмотренное частью 3 статьи 291 УК РФ — дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий в значительном размере.

Следствие собрало достаточную доказательную базу и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото из архива

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Таганрогская правда

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