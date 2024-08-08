Житель Ростовской области нелегально добывал полезные ископаемые на участке сельхозназначения

Ущерб от деятельности владельца участка в Сальском районе Ростовской области составил более 22 млн рублей.

Сейчас расследование уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины завершено и передано в суд. Собственник обвиняется по ст. 246 УК РФ (нарушения правил охраны окружающей среды при эксплуатации сельскохозяйственного объекта, повлекшее тяжкие последствия).

По данным следствия, обвиняемый использовал свой земельный участок сельскохозяйственного назначения для нелегальной добычи полезных ископаемых в коммерческих целях.

«Местный житель самовольно снял плодородный слой почвы общей площадью 1 га, что привело к тяжким последствиям — образованию антропогенного рельефа, деградации земель — и сделало участок непригодным для использования по целевому назначению. По заключению эксперта, размер ущерба, причиненного окружающей среде, составил более 22 миллионов рублей», — сообщает Следком по региону.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото СУ СКР по Ростовской области