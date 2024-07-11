Главная » Новости Ростовской области

Житель Ростовской области едва не лишился крупного выигрыша в лотерею из-за сломанного телефона

На чтение 2 мин Просмотров 22 Опубликовано

По счастливой случайности выигрыш в 1 млн рублей дончанину все-таки удалось получить.

Новости Ростовской области

Больше пяти месяцев житель Ростовской области, выигравший 1 млн рублей в новогоднем тираже «Мечталлиона», не знал о своей победе из-за сломанного телефона. Необычной историей он поделился с пресс-службой бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея», организованных Минфином России.

Сергей работает ремонтником дорожной техники и ухаживает за пожилой мамой.

«Моей матери 86 лет, я ходил в декабре оплатить ей коммуналку на почту и взял билет на сдачу, указав её номер телефона. В январе мама звонит, говорит – мошенники достали. Я тогда даже не подумал — звонили из лотереи, что мы миллион выиграли. Потом мама вообще сломала свой телефон, поэтому СМС я так и не видел. Купил ей новый телефон, и на этом всё закончилось. Много времени спустя сотрудники «Национальной Лотереи» ей всё же дозвонились, за что огромное спасибо», – рассказал Сергей.

Как потратить выигрыш, победитель пока не решил.

«Я спросил у мамы, что сделаешь, если выиграешь миллион? Она сказала, хочет кухню купить, а на остальные деньги что-то внукам», – заключил Сергей.

В новогоднем розыгрыше «Мечталлион» 453 участника выиграли по 1 миллиону рублей, а ещё четверо разделили между собой суперприз – 100 млн рублей. При этом Ростовская область вошла в тройку самых удачливых регионов с наибольшим количеством победителей: 18 человек выиграли по 1 млн рублей. Счастливые билеты были куплены в отделениях Почты России, магазинах «Магнит» и «Пятёрочка» в 14 населённых пунктах области. Всего жители Ростовской области выиграли в новогоднем тираже «Мечталлион» более 29 млн рублей.

Ранее мы рассказывали, что турагент из Ростовской области выиграла в лотерею почти 2 млн рублей.

На фото бренда «Национальная лотерея» — счастливый билет из Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru