Житель Ростовской области едва не лишился крупного выигрыша в лотерею из-за сломанного телефона

По счастливой случайности выигрыш в 1 млн рублей дончанину все-таки удалось получить.

Больше пяти месяцев житель Ростовской области, выигравший 1 млн рублей в новогоднем тираже «Мечталлиона», не знал о своей победе из-за сломанного телефона. Необычной историей он поделился с пресс-службой бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея», организованных Минфином России.

Сергей работает ремонтником дорожной техники и ухаживает за пожилой мамой.

«Моей матери 86 лет, я ходил в декабре оплатить ей коммуналку на почту и взял билет на сдачу, указав её номер телефона. В январе мама звонит, говорит – мошенники достали. Я тогда даже не подумал — звонили из лотереи, что мы миллион выиграли. Потом мама вообще сломала свой телефон, поэтому СМС я так и не видел. Купил ей новый телефон, и на этом всё закончилось. Много времени спустя сотрудники «Национальной Лотереи» ей всё же дозвонились, за что огромное спасибо», – рассказал Сергей.

Как потратить выигрыш, победитель пока не решил.

«Я спросил у мамы, что сделаешь, если выиграешь миллион? Она сказала, хочет кухню купить, а на остальные деньги что-то внукам», – заключил Сергей.

В новогоднем розыгрыше «Мечталлион» 453 участника выиграли по 1 миллиону рублей, а ещё четверо разделили между собой суперприз – 100 млн рублей. При этом Ростовская область вошла в тройку самых удачливых регионов с наибольшим количеством победителей: 18 человек выиграли по 1 млн рублей. Счастливые билеты были куплены в отделениях Почты России, магазинах «Магнит» и «Пятёрочка» в 14 населённых пунктах области. Всего жители Ростовской области выиграли в новогоднем тираже «Мечталлион» более 29 млн рублей.

Ранее мы рассказывали, что турагент из Ростовской области выиграла в лотерею почти 2 млн рублей.

На фото бренда «Национальная лотерея» — счастливый билет из Ростовской области