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Турагент из Ростовской области выиграла в лотерею почти 2 млн рублей

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Выигрышным оказался билет, за который жительница Ростовской области заплатила 100 рублей.

Новости Ростовской области

Маргарита, турагент из Ростовской области, выиграла более 1,8 млн рублей в онлайн лотерею «5 из 37». Об этом сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея», организованных Минфином России.

Маргарита часто играет в лотереи. Прежде ей уже удавалось выигрывать небольшие суммы – до 3–4 тысяч рублей. На этот раз девушка взяла набор лотереи «5 из 37» за 100 рублей, состоящий из 10 билетов. По словам победительницы, она и не ожидала, что за такую стоимость сможет что-то выиграть.

«Вечером пришло СМС: из всех билетов выиграл только один, выигрыш составил 1 876 216 рублей. Эмоции были непередаваемые, я кричала и прыгала от радости. Многие знакомые не поверили в мою удачу, говорили, что такого быть не может», – рассказала Маргарита.

В сообщении отмечается, что счастливица верит в нумерологию. Когда открыла билет, поняла, что в нём собрались все её счастливые числа с цифрой 3: 13, 23, 34, 3, 36 и т.д. Кроме того, это был 024691 тираж, а Маргарита 1991 года рождения. Новоиспечённая миллионерша уверена, что купила тот самый билет, который ждал именно её.

Выигрыш дончанка потратит на покупку автомобиля, поскольку год назад получила права, и на покрытие кредитной карты.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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