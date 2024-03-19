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Житель Ростова задержан за стрельбу из травмата по автомобилю

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В Ростове полицейские задержали 34-летнего мужчину, который из травматического пистолета расстрелял автомобиль бывшей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Новости Ростовской области

О противоправных действиях со стороны ранее знакомого мужчины в полицию заявила местная жительница. Она рассказала, что случайно встретила на улице бывшего сожителя. Затем между ними возник конфликт, в ходе которого фигурант достал травматическим пистолет и произвел выстрелы в лобовое стекло автомобиля, где находилась девушка. А потом бросил в окно предмет, похожий на гранату.

Прибывшие на место происшествия полицейские произвели осмотр, изъяли гильзы и иные вещественные доказательства. В ходе оперативно-розыскных мероприятий они задержали ранее судимого 34-летнего мужчину. Во время обыска у него дома нашли два предмета конструктивно схожих с пистолетом. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о хулиганстве, он заключен под стражу.

Фото Анатолия Ивашова

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Таганрогская правда
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