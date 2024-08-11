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Житель Ростова на улице избил и ограбил 15-летнего подростка

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В Ростовской области расследуется уголовное дело в отношении 21-летнего жителя донской столицы, который обвиняется в грабеже, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

Преступление было совершено 5 августа на пересечении улицы Малиновского и проспекта Стачки в Ростове. Фигурант подошел к 15-летнему подростку и потребовал перевести ему на банковский счет 300 рублей через мобильный банк. А когда испуганный юноша сделал это,  злоумышленник нанес ему удар кулаком в голову, забрал  мобильный телефон и сам перевел себе на банковский счет еще 3 тысячи рублей.

В тот же день преступник был задержан и помещен под домашний арест. Сейчас расследование продолжается.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге местный житель украл у своей знакомой деньги и мобильный телефон.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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