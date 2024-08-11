Житель Ростова на улице избил и ограбил 15-летнего подростка

В Ростовской области расследуется уголовное дело в отношении 21-летнего жителя донской столицы, который обвиняется в грабеже, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Преступление было совершено 5 августа на пересечении улицы Малиновского и проспекта Стачки в Ростове. Фигурант подошел к 15-летнему подростку и потребовал перевести ему на банковский счет 300 рублей через мобильный банк. А когда испуганный юноша сделал это, злоумышленник нанес ему удар кулаком в голову, забрал мобильный телефон и сам перевел себе на банковский счет еще 3 тысячи рублей.

В тот же день преступник был задержан и помещен под домашний арест. Сейчас расследование продолжается.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге местный житель украл у своей знакомой деньги и мобильный телефон.

Фото rostov.sledcom.ru