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Житель Неклиновского района задержан за сбыт наркотиков в Таганроге

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Наркосбытчика, который распространял наркотики на территории Таганрога задержали в Неклиновском районе. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

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Как уточнили в ведомстве, 28-летний фигурант подозревается в незаконном обороте наркотиков синтетического происхождения в крупном размере. Установлено, что он покупал через Интернет крупные партии, фасовал и сбывал в Таганроге наркозависимым через тайники-закладки, которых на территории города было найдено более 30.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ: ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление) и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов).

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Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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