В Таганроге задержали автомобильного вора

В Таганроге 32-летний мужчина украл из припаркованного автомобиля сотовый телефон.

В полицию обратился 34-летний житель Таганрога. Мужчина рассказал, что днем припарковал свою «Газель» во дворе дома. Спустя некоторое время он вернулся к машине и обнаружил, что из него пропал телефон.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 установили и задержали 32-летнего подозеваемого. Как выяснили полицейские, потерпевший забыл закрыть водительскую дверь автомобиля, чем и воспользовался злоумышленник.

Украденный сотовый телефон фигурант сдал в ломбард, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению, — сообщили в УМВД по Таганрогу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении него избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге предприниматель заплатит штраф в размере 80 тысяч рублей за торговлю контрафактными сигаретами.

Фото из архива «Таганрогской правды» (Анатолий Ивашов).