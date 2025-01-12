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Житель хутора под Таганрогом попался на краже водяного насоса

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Сотрудники транспортной полиции возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего жителя хутора Мержаново, который подозревается в краже. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Таганрога

Как выяснилось, мужчина работал на ремонтном заводе. Он имел свободный доступ на территорию предприятия. Воспользовавшись этим, фигурант похитил водяной нанос, принадлежащий сторонней организации. Сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ — «Кража». Фигурант обязан явкой в органы внутренних дел», — пишет источник.

Теперь жителю хутора грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого.

Фото УТ МВД России по СКФО

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Таганрогская правда
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