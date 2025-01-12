Сотрудники транспортной полиции возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего жителя хутора Мержаново, который подозревается в краже. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Как выяснилось, мужчина работал на ремонтном заводе. Он имел свободный доступ на территорию предприятия. Воспользовавшись этим, фигурант похитил водяной нанос, принадлежащий сторонней организации. Сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ — «Кража». Фигурант обязан явкой в органы внутренних дел», — пишет источник.

Теперь жителю хутора грозит до двух лет лишения свободы.

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Фото УТ МВД России по СКФО