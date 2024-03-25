Главная » Новости Ростовской области

Житель Дона задержан за кражу деталей на железной дороге

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В Ростовской области транспортные полицейские задержали 47-летнего жителя Миллерово, который воровал детали верхнего строения пути на железной дороге, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

Злоумышленника задержали с поличным на территории железнодорожного перегона станции Миллерово — Красновка. Там он с помощью инструментов и железного лома занимался хищением деталей: подкладок, костылей, болтов и гаек. Похищенный металл мужчина собирался сдать в пункт приема металлолома. Сумма ущерба устанавливается.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о краже. Ему грозит  до двух лет лишения свободы.

Фото УТ МВД России по СКФО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика