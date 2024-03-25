Житель Дона задержан за кражу деталей на железной дороге

В Ростовской области транспортные полицейские задержали 47-летнего жителя Миллерово, который воровал детали верхнего строения пути на железной дороге, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Злоумышленника задержали с поличным на территории железнодорожного перегона станции Миллерово — Красновка. Там он с помощью инструментов и железного лома занимался хищением деталей: подкладок, костылей, болтов и гаек. Похищенный металл мужчина собирался сдать в пункт приема металлолома. Сумма ущерба устанавливается.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о краже. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Фото УТ МВД России по СКФО