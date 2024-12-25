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Житель Дона в память об отце хранил дома 120 боевых патронов

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В Ростовской области сотрудники линейного отдела полиции на водном транспорте изъяли у 29-летнего местного жителя боеприпасы, которые тот незаконно хранил у себя дома. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

Более 120 патронов различного калибра были обнаружены в домашнем сейфе. Согласно заключению эксперта, они являются пригодными для стрельбы. Как пояснил владелец, боеприпасы он хранил в память об умершем отце.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что на Дону 63-летний пенсионер 15 лет прятал дома нарезной карабин.

Пресс-служба УТ МВД России по СКФО

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Таганрогская правда
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