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Житель Дона убил знакомого во время праздничного застолья

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В Ростовской области 63-летний житель города Сальска задержан по подозрению в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

Преступление было совершено 23 февраля. По версии следствия, во время совместного застолья фигурант поссорился со своим 56-летним знакомым. Он нанес мужчине множественные удары ножом в область головы, шеи и туловища. От полученных колото-резаных ранений тот скончался на месте происшествия.

Сейчас подозреваемый задержан и помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что на Дону будут судить мужчину за избиение до смерти и угрозу убийством.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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