На Дону будут судить мужчину за избиение до смерти и угрозу убийством

30-летний дончанин обвиняется по нескольким статьям УК РФ.

В Ростовской области в суд передано дело в отношении 30-летнего жителя Верхнедонского района, который обвиняется в нескольких преступлениях, в том числе повлекших смерть человека: ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Об этом сообщает следком по региону.

По данным следствия, в июле 2023 года обвиняемый, находясь в станице Мешковской, после совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры, ударил несколько раз своего 45-летнего знакомого, в том числе по голове. Удары оказались смертельными — через некоторое время потерпевший скончался.

Уже в ходе следствия выяснилось, что ранее злоумышленник уже набрасывался с кулаками на оппонента — избил мужчину, а также угрожал убийством женщине.

В настоящее время дончанин заключен под стражу, его ждет суд.

Фото: следком по РО