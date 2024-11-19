Житель Дона сетями ловил плотву в Цимлянском водохранилище

В Ростовской области сотрудники транспортной полиции и инспекторы Росрыболовства во время рейда задержали 34-летнего жителя хутора Крутого, который сетями ловил рыбу в акватории Цимлянского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

У браконьера изъяли резиновую лодку с подвесным мотором, 60 метровую лесковую сеть и рыбу породы плотва в количестве 50 штук. Сумма ущерба составила около 13 тысяч рублей.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 1 статьи 256 УК РФ — «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»», — пишет источник.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой части, предполагает лишение свободы на срок до 2 лет.

Ранее мы рассказали, что браконьера с большим уловом плотвы задержали донские полицейские.

Фото УТ МВД России по СКФО