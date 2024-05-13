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Житель Дона хранил дома ручные гранаты, пистолет-пулемет и наркотики

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В Ростовской области сотрудники транспортной полиции задержали 43-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

Во время проведения обыска в домовладении у фигуранта изъяты 2 ручных гранаты, 2 взрывателя, пистолет-пулемет, 6 боевых патронов, более 960 грамм марихуаны, около 350 грамм конопли, а также более 800 граммов дымного пороха.

Как выяснилось, ранее мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности. Сейчас в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.  

Фото УТ МВД России по СКФО

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Таганрогская правда
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