Жилье для детей сирот: в этом году выделено на 20% больше средств

Донские власти обсудили вопросы исполнения законодательства по защите прав детей-сирот.

В Ростовской области на осуществление полномочий по опеке, предоставление мер государственной поддержки детям-сиротам, содержание организаций в 2023 году из бюджета области направлены более 2 млрд рублей, в 2024 году на указанные цели запланировано 2,7 млрд рублей, что на 32% больше, чем в предыдущем году, сообщает правительство Дона.

Суммы денежных средств, которые выделяются из областного бюджета на покупку жилья для детей-сирот, ежегодно растут. Так, в 2024 году на эти цели выделено почти 2,8 млрд рублей, что на 21% больше, чем в 2023-м.

По словам первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова, «дети-сироты – наиболее уязвимая категория граждан, нуждающихся в государственной поддержке. Поэтому вопросы соблюдения и защиты их прав находятся на особом контроле».

Фото: donland.ru