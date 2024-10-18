Женщины-боксеры против наркотиков: в Ростове прошел открытый турнир по боксу

Спортивное состязание прошло под девизом «Бокс против наркотиков».

В Ростове-на-Дону состоялся открытый областной турнир по боксу, собравший более 200 болельщиков и зрителей, сообщает правительство региона. Его организаторами выступили общественная организация «СВОБОДА» и Федерация бокса Ростовской области при поддержке антинаркотической комиссии Ростовской области.

В соревнованиях под девизом «Бокс против наркотиков» приняли участие спортсмены Ростовской области, Краснодарского края, Адыгеи, ЛНР и ДНР. Особенностью соревнований стало участие в них женщин-боксеров, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории Ростовской области с 14 по 25 октября проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью» по информированию правоохранительных органов о местах распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ, а также лицах, причастных к их незаконному обороту.

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