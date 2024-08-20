Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии, которая произошла под Ростовом 19 августа. Во время ДТП пострадали два человека, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 17.30 на 14 км автодороги «Южный подъезд к городу Ростову-на-Дону». По предварительной информации, 47-летняя женщина на автомобиле «Hyundai Accent» не выбрала безопасную скорость. Она не справилась с управлением, наехала на тросовое барьерное ограждение, после чего врезалась в ехавший в попутном направлении автомобиль «Skoda Rapid», которым управлял 29-летний водитель.

В результате ДТП получили травмы и были доставлены в больницу водитель автомобиля «Hyundai Accent» и 35-летний пассажир «Skoda Rapid».

Ранее мы рассказали, что в Таганроге во время аварии пострадала пассажирка такси.

Фото Госавтоинспекции РО