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Женщина на автомобиле «Hyundai Accent» спровоцировала аварию под Ростовом

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Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии, которая произошла под Ростовом 19 августа. Во время ДТП пострадали два человека, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария случилась в 17.30 на 14 км автодороги «Южный подъезд к городу Ростову-на-Дону». По предварительной информации, 47-летняя женщина на автомобиле «Hyundai Accent» не выбрала безопасную скорость. Она не справилась с управлением, наехала на тросовое барьерное ограждение, после чего врезалась в ехавший в попутном направлении автомобиль «Skoda Rapid», которым управлял 29-летний водитель.

В результате ДТП получили травмы и были доставлены в больницу водитель автомобиля «Hyundai Accent» и 35-летний пассажир «Skoda Rapid».

Ранее мы рассказали, что в Таганроге во время аварии пострадала пассажирка такси.

Фото Госавтоинспекции РО

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Таганрогская правда
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