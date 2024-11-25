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«Жена Героя, Мать Героя, Семья Героя»: в музее «Самбекские высоты» открылась новая выставка

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Она приурочена ко Дню матери.

Новости Таганрога

Вчера, 24 ноября, в Донском Военно-историческом музее Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» состоялась церемония открытия Фотовыставки «Жена Героя, Мать Героя, Семья Героя». Выставка, организованная Ростовским региональным отделением семей погибших защитников Отечества, была приурочена ко Дню матери.

Цель фотовыставки – увековечение памяти погибших участников СВО. Имена погибших воинов навсегда останутся вписанными в героическую историю России. Фотопроект объединил 26 семей, говорится в сообщении администрации Таганрога.

В ходе церемонии открытия выставки к присутствующим обратились представители музейного комплекса, администрации города и Городской Думы Таганрога. Выступающие выразили глубокую признательность и почтение семьям участников специальной военной операции, были вручены благодарственные письма.

Фото: администрация Таганрога

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Таганрогская правда
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