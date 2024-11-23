В парке 300-летия Таганрога установили таблички с именами погибших участников СВО

Акция состоялась 23 ноября. Памятные таблички с именами таганрожцев, погибших в зоне проведения спецоперации, установили на Аллее героев парка им. 300-летия Таганрога.

Организатором акции выступило Ростовское региональное отделение семей погибших защитников Отечества. Члены семей наших земляков, погибших в ходе проведения СВО, присутствовали на мероприятии. Также участие в акции приняли представители администрации Таганрога, депутаты городской Думы.

«Аллея Героев — это место, которое пронизано гордостью, где каждое дерево становится символом отдельного героя, а все вместе они преображаются в общую память нашего города, нашей страны», — отметили участники акции.

Фото администрации Таганрога