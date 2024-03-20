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Железная дорога из Ростова в Крым начнет полноценно работать к концу года

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Железная дорога из Ростова в Крым через новые регионы начнет полноценно работать до конца 2024 года, сообщает Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

#В стране

Работы по восстановлению магистрали и строительству новой ветки начались в сентябре 2023 года. Уже проложено 63 км и восстановено 140 км путей. До конца 2024 года будет проведена прокладка тупиков и развязок для трасс, построены помещения для дежурных на станциях.

Восстановление дороги шло в экстремальных условиях, буквально под огнём. Постоянные были обстрелы, прилеты. Враг не давал нам работать, но дорога восстановлена, она будет работать, и мы будем перевозить по ней грузы, а потом и пассажиров, — рассказал первый заместитель руководителя ФГУП «Железные дороги Новороссии» Олег Калеватых.

Новый участок проложен по побережью Азовского моря. Магистраль стала альтернативой действующей автомобильной трассе. Сообщается, что грузовые поезда начали курсировать по новому маршруту 15 марта. Пассажирское сообщение возобновится после нормализации обстановки в этом регионе. Перевозчиком будет выступать ФГУП «Железные дороги Новороссии».

Фото rlw.gov.ru

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Таганрогская правда
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