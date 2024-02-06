Ждал три года: в Таганроге прокуратура помогла получить жилье пенсионеру

В прокуратуру Таганрога обратился пенсионер, который с 2021 года не мог получить положенное ему по закону жилье.

В ходе проверки было установлено, что мужчину поставили на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении муниципального специализированного жилищного фонда в связи с трудной жизненной ситуацией. Но с 2021 года жильем он обеспечен не был.

Прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании городской администрации устранить выявленные нарушения. Судом исковые требования удовлетворены, в настоящее время квартира предоставлена, — сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Напомним, в декабре прошлого года в Таганроге мать пятерых детей получила жилье по требованию прокуратуры.

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