Зеленые комары несколько дней атаковали Таганрог

В последние несколько дней Таганрог пережил нашествие зеленых комаров, которые буквально заполнили улицы города.

Насекомые облепили здания, на земле дворники сметают их в большие кучи. Нашествие комаров происходит ежегодно, чаще – в конце лета или начале осени.

В отличие от обычных, комары-звонцы не кусаются. Они питаются исключительно нектаром растений и для человека не представляют ни малейшей опасности.

Тем ни менее попасть в комариное облако – ощущение не из приятных. Насекомые могут попадать в глаза, запутываться в волосах. К тому же, из-за обилия комаров плодятся пауки. Теперь таганрожцам предстоит очистить свои окна, балконы, заборы и машины от этих «украшений». Только неизвестно – надолго ли…

Ранее мы рассказали, что упаковочная пленка стала причиной отключения света в селах под Таганрогом.

Фото Таганрогской правды и RO.TODAY