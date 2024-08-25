Под Таганрогом несколько населенных пунктов остались без света из-за обычной упаковочной пленки, которая повисла на высоковольтной линии электропередач. Об этом сообщает филиал «Россети Юг».

Инцидент произошел 20 августа. Подхваченная ветром брошенная кем-то упаковочная пленка зацепилась за провода высоковольтной линии, расположенной в поле. Сработала защитная автоматика и отключила ЛЭП. Были обесточены зависимые от нее подстанции, которые обеспечивали электроэнергией несколько населенных пунктов Неклиновского и Матвеево-Курганского районов.

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» обнаружили причину и устранили её. Однако, подобные ситуации происходят нередко, особенно вблизи строительных и производственных площадок, на полях, где прокладываются системы орошения, а мусор бросается здесь же.

«Напоминаем руководству промышленных, строительных и сельскохозяйственных предприятий о необходимости неукоснительного соблюдения правил утилизации мусора, предписаний по хранению и переработке упаковки», — пишет источник.

Кстати, в июне нынешнего года упаковочная лента, занесенная ветром на территорию подстанции в Ростове, стала причиной кратковременного перекрытия изоляторов, что привело к ярким вспышкам, испугавших горожан.

Фото rosseti-yug.ru