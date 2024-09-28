Историю торговых лавок купчихи Рацуловой рассказали в музее Таганрога

Здание с арочными окнами, расположенное на пересечении переулка Украинского и улицы Фрунзе в Таганроге наверняка видели многие. Но далеко не все знают, что когда-то в нем располагались торговые лавки купчихи Рацуловой. Интересную историю этой постройки рассказали специалисты музея «Градостроительство и быт г. Таганрога».

Хорошо сохранившееся здание с арочными окнами было построено по проекту 1869 года. Его владелицей была Феодора Павловна Рацул (Рацулова) – жена чиновника, коллежского секретаря, владельца двухэтажного дома на углу Коммерческого (Украинского) переулка и улицы Николаевской (Фрунзе). При доме был фруктовый сад. В наши дни угловой дом полностью перестроен и надстроен мансардой.

В 1869-1872 гг. рядом с домом построили одноэтажный корпус лавок, выходящих фасадом в сторону переулка. Это было естественно, учитывая место расположения – в непосредственной близости от Петровской площади, оживленного центра торговой деятельности. Оба здания (старое и новое) оценивались как единое домовладение с адресом Николаевская улица, 2.

После смерти супругов Рацуловых оба дома приобрел И.В. Денисенко, происходивший из известной семьи врачей. В угловом, ныне перестроенном доме в 1919-1920-х годах размещалась частная аптека.

Сохранилась интересная фотография, выполненная с колокольни Успенского собора в самом начале 1870-х гг. На ней можно рассмотреть лавки Рацуловой, запечатленные в процессе строительства: частично выведена деревянная кровля, кирпичные стены еще не покрыты штукатуркой, оконные и дверные проемы лишены заполнения. Два расположенные справа здания также дошли до наших дней, хотя и в перестроенном виде. В одном из них располагалась гостиница «Коранс» (Украинский, 16), в другом – гостиница братьев Воробьевых (Украинский, 14).

Фасад здания бывших лавок абсолютно симметричен. Он состоит из трех равных по величине секций-ячеек. Каждая из них открывалась на фасад тремя арочными проемами: дверным в середине и оконными по сторонам. Таким образом, здание состояло из трех лавок, каждая из которых имела собственный вход.

Несмотря на позднейшие перестройки, в процессе которых двери поменялись местами с окнами, логика построения фасада дома и сегодня читается достаточно ясно.

Фото ВК музея «Градостроительство и быт г. Таганрога»