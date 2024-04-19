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Завтра в трех районах Таганрога пройдут субботники

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Завтра, 20 апреля, в Таганроге пройдут субботники сразу в трех районах города. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

Город

По его словам участники мероприятия наведут порядок в переулке Комсомольском (от ул. Р. Люксембург до ул. К. Либкнехта), на улице Адмирала Крюйса в районе дома № 19. Кроме того, в преддверии майских праздников пройдет уборка на Аллее мемориалов и захоронений на Старом кладбище.

В субботниках, которые традиционно организует территориальное управление города, примут участие сотрудники различных структурных подразделений администрации города. К ним присоединятся студенты механического колледжа и общественники.

В конце марта в Таганроге стартовал месячник чистоты. За три недели в городе уже прошло 8 точечных субботников. Благодарю каждого, кто выходит на весеннюю уборку, за неравнодушие и заботу о нашем любимом городе, — подчеркнул Андрей Фатеев.

Фото tagancity.ru (из архива)

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Таганрогская правда
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