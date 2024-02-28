Завтра в Таганроге пройдут противопаводковые учения

29 февраля с 10 до 11 часов МКУ «Управление защиты от ЧС г. Таганрога» проведут специальные учения по прогнозированию и реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с рисками подтопления жилых домов и придомовых территорий.

Местом проведения учений выбраны районы, ранее подвергавшиеся подтоплениям: улицы А. Крюйса и Морская, переулок Южный, — сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

К учениям будут привлечены силы городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Напомним, специальные противопаводковые учения проводятся на территории Ростовской области с 29 февраля по 1 марта 2024 года.

Учения организуют в соответствии с планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности людей на водных объектах.

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