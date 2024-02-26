Главная » #Безопасность

29 февраля в Таганроге пройдут противопаводковые учения

На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

В предстоящий четверг, 29 февраля, в Таганроге пройдут учения по обеспечению безопасности людей во время возможных паводков, сообщает официальный портал городской администрации.

#Безопасность

Мероприятие пройдет в соответствии с планом основных мероприятий Ростовской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности людей на водных объектах.

В нашем городе учения на тему «Прогнозирование возможной обстановки во время паводка, информационному обмену и реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации» пройдут с 10.00 до 11.00 в районе улицы Морской и переулка Южного.

Иллюстрация скрин видео ГУ МЧС по Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#Таганрог безопасность новости
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика