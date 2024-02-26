29 февраля в Таганроге пройдут противопаводковые учения

В предстоящий четверг, 29 февраля, в Таганроге пройдут учения по обеспечению безопасности людей во время возможных паводков, сообщает официальный портал городской администрации.

Мероприятие пройдет в соответствии с планом основных мероприятий Ростовской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности людей на водных объектах.

В нашем городе учения на тему «Прогнозирование возможной обстановки во время паводка, информационному обмену и реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации» пройдут с 10.00 до 11.00 в районе улицы Морской и переулка Южного.

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