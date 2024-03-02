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Завтра поезд Минобороны «Сила в правде» прибудет в Ростов

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В числе экспонатов тематического поезда — трофейный американский танк «Bradley», захваченный нашими бойцами в ноябре 2023 года на Авдеевском направлении.

#СВО

Патриотическая акция будет проходить на вокзале Ростов-Главный 3 марта с 9.30 до 13.30. В составе агитационного поезда — 9 тематических вагонов.

Агитационно-пропагандистская акция «Сила в правде» стартовала 23 февраля, в День защитника Отечества, на Киевском вокзале Москвы. До 8 мая поезд пройдет более 34 тысяч километров и сделает 75 остановок на железнодорожных станциях в 67 субъектах Российской Федерации — от Москвы до Владивостока.

В составе агитационного поезда — тематический вагон «Этих дней не смолкнет слава» с образцами вооружения и макетам боевой техники времен Великой Отечественной войны, а также вагон «Альянс обетованный», экспозиция которого раскрывает преступные замыслы руководства Украины и насаждаемую им идеологию нацизма. Также в составе поезда представлены тематические вагоны с экспозициями различных видов войск ВС РФ. Посетители смогут увидеть и трофейную технику, — рассказали в Минобороны РФ.

Так, один из самых интересных экспонатов поезда — американский танк «Bradley», захваченный нашими бойцами в ноябре 2023 года на Авдеевском направлении. Танк передвигается на отдельной платформе. Увидят посетители и настоящие противодронные ружья.

В программе акции — экскурсии по поезду, выступления творческих коллективов, мастер-классы по сборке-разборке оружия, полевая кухня. На платформе будет работать мобильный пункт приема на службу по контракту.

Фото Минобороны РФ

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Таганрогская правда
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