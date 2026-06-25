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Завтра на ярмарке трудоустройства в Таганроге работодатели проведут мастер-классы для молодежи

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26 июня Таганрог станет участником федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». С 10 часов утра в Ростовской области начнут работу тематические площадки, а центральным событием, как и в прошлые годы, станет фестиваль профессий.

#Работа

На ярмарке работодатели и эксперты помогут школьникам, студентам, выпускникам и их родителям сориентироваться в выборе перспективных профессий и сфер деятельности для построения карьеры и последующего трудоустройства. Для участников подготовили презентации образовательных программ, профориентационные игры, квесты, мастер-классы и тренинги, посвященные вопросам занятости и профессионального роста.

В кадровом центре «Работа России» в Таганроге запланированы мастер-классы по специальностям, востребованным на рынке труда, а также «Час с профессионалом» с представителями ПАО ТКЗ «Красный котельщик» и АО «ТАНТК им. Бериева».

Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится ежегодно с 2023 года по поручению президента РФ, а с 2025 года вошла в состав национального проекта «Кадры».

Уточнить место и время проведения мероприятий можно в центрах занятости населения. Их адреса и телефоны опубликованы на сайте управления государственной службы занятости населения Ростовской области.

Ранее жителям Таганрога рассказали, в каких случаях законно внесение изменений в трудовой договор.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда

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