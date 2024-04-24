Завтра, 25 апреля, таганрожцев ждет пик магнитной бури

Причиной бури являются вспышки на Солнце, которые произошли 23 апреля.

Жителей Таганрога предупреждают о неблагоприятном геомагнитном поле в эти дни. Завтра, 25 апреля, прогнозируется эпицентр магнитной бури, которая накрыла Ростовскую область. Тому причина — несколько одновременных вспышек на Солнце, которые зафиксировали в ночь на 23 апреля, пишет «Ростовгазета» со ссылкой на прогноз Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.

Так называемые «симпатические вспышки» состоят из пар солнечных пятен, которые связаны между собой магнитным полем, поясняют специалисты. Это довольно редкое и необычное явление для астрономии, которое может иметь негативное влияние на людей, особенно метеозависимых, имеющих хронические заболевания.

Магнитная буря конца апреля 2024 года продлится около трех дней, вплоть до 26 апреля. В эти дни, особенно завтра, 25 апреля, есть большая вероятность ухудшения самочувствия: слабость в теле, головная боль, рассеянность, сонливость и усталость. Специалисты рекомендуют в период магнитных бурь не перенапрягаться, бережнее относиться к своему физическому состоянию.

Фото: сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.