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Завершить ремонт коллектора в Таганроге планируют в 2025 году

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В Таганроге продолжается восстановление аварийных участков самотечного канализационного коллектора. Полностью завершить масштабный ремонт городские власти планируют в следующем году.

#ЖКХ

«УЖКХ Таганрога за счет бюджетных средств с 2023 года постепенно восстанавливает поврежденные участки аварийного коллектора большого диаметра, в отношении которых с 2018 года вводился режим ЧС. Завершение работ запланировано на 2025 год. Всего за указанный период будет восстановлено около 5 км коллектора», — рассказала в своих соцсетях глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Также глава города сообщила, что дополнительно в рамках областной программы модернизации коммунальной инфраструктуры в Таганроге капитально отремонтируют 80 км сетей водоснабжения и 48 км сетей канализации.

Так, в 2024 году проведут ремонтные работы на сетях водоснабжения и водоотведения протяженностью около 9 км. Замене подлежат наиболее аварийные участки по улицам Петровской, 1-й Котельной, Дзержинского, Черняховского, Зои Космодемьянской, Поляковском шоссе и другим.

«В 2025 году таганрогский «Водоканал» намерен заменить почти 7500 метров действующих участков водопроводной сети, имеющих высокий износ, и более 2500 метров сетей канализации. Ремонтные работы запланированы и на других объектах предприятия, речь идет о замене сетей электроснабжения и изношенного оборудования. Работы ведутся, ремонт систем водоснабжения и водоотведения для городских властей — в приоритете», — подчеркнула глава города.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Водоканал водоснабжение ЖКХ новости ремонт коллектора Светлана Камбулова
Таганрогская правда
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