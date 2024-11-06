В 2025 году в Таганроге планируют отремонтировать 7500 метров сетей водоснабжения

В 2025 году в Таганроге запланирован масштабный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения города. Перечень мероприятий, включенных в производственную программу МУП «Управление «Водоканал», оценивается в 755 млн рублей.

В производственную программу будущего года вошли ремонт 7500 метров сетей водоснабжения, 2500 метров сетей водоотведения, капитальный ремонт водовода большого диаметра.

О работах, которые уже завершены и которые еще будут вестись, рассказала глава города Таганрога Светлана Камбулова.

«Водоснабжение и водоотведение — вопросы, которые волнуют всех жителей Таганрога. Я тоже живу с вами в этом городе, пользуюсь коммунальными услугами, точно так же, как и вы, ощущаю те неудобства, которые возникают с отсутствием воды», — обратилась к горожанам Светлана Камбулова.

Глава города напомнила, что в 2023 году «Водоканалу» удалось при формировании тарифа на очередной пятилетний период защитить производственную программу. Она предусматривает ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, объектов предприятия.

«Вы видите — в этом году идут работы по ремонту сетей. Ремонт завершен на участках коллектора по улицам Сызранова, Сергея Лазо, Зои Космодемьянской, Поляковскому шоссе. Продолжаются работы в переулке Слесарном, на других участках», — уточнила глава города. — Сети водоснабжения восстанавливают на улице Петровской, Дзержинского, 1-й Котельной».

В производственную программу на 2025 год включены объекты, которые требуют первоочередного внимания. Сейчас программа на будущий год направлена для рассмотрения в региональную службу по тарифам Ростовской области. Общий объем ее финансирования составляет 755 млн рублей.

«Я уверена, те мероприятия, которые реализуются в текущем году и запланированы на 2025 год, значительно сократят существующие в нашем городе потери на сетях и повысят надежность системы водоснабжения. Надеюсь на ваше понимание и терпение», — отметила Светлана Камбулова.

Фото: Telegram Светланы Камбуловой