Завершились съемки сериала о героях-подпольщиках Таганрога

Съемки 8-серийной военно-исторической драмы «Таганрог» о героях подполья, действующего в годы Великой Отечественной войны, завершились в Санкт-Петербурге, сообщает газета «Культура».

Помимо Северной столицы сериал снимали в Ленинградской, Ростовской областях и непосредственно в Таганроге. К съемкам в нашем городе создатели фильма приступили в июле 2024 года.

Напомним, режиссером проекта стал уроженец Ростовской области Армен Назикян. Генеральными продюсерами от кинокомпании «Триикс Медиа» выступили Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Продюсерами от Premier — Алексей Сашин, Виктория Кучерук и Екатерина Хоменко. Сценаристами сериала являются Мария Ошмянская, Александр Иванов.

В съемках фильма было задействовано более 4,5 тысячи актеров. Главные роли в фильме сыграли Алексей Красноцветов, Сергей Жарков, Данила Якушев, Юрий Батурин, Дарья Кукарских, Ольга Павловец, Кирилл Полухин, Семен Стругачев и другие.

В Таганроге в съемках участвовали 23 профессиональных артиста театров донской столицы и нашего города. Остальные — актёры массовых сцен, среди которых были не только таганрожцы, но и свыше 50 воспитанников «Движения первых» из Ростовской области.

Фильм создается в рамках проекта «Без срока давности». За производство отвечают компании «Триикс медиа» совместно с «Газпром-медиа холдингом» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Выход сериала запланирован на 2025 год. Филь можно будет посмотреть на платформе Premier.

Фото Сергея Плишенко