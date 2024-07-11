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Начаты съемки 8-серийной исторической драмы о подпольщиках Таганрога

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«Газпром-Медиа Холдинг» совместно с кинокомпанией «Триикс Медиа» приступили к съёмкам военной исторической драмы «Таганрог».

Новости Таганрога

Сериал будет показан эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER (входит в «Газпром-Медиа»).

«Многосерийный художественный фильм создается в рамках проекта «Без срока давности». В центре событий — подвиг молодежи Таганрога, боровшейся против немецко-фашистских захватчиков в рядах городского подполья в годы Великой Отечественной войны. Историческая линия сериала будет перекликаться с современными событиями», — сообщает «Триикс Медиа».

По сюжету, в 1941 году офицер КГБ Виктор Швец (его играет Денис Донской) получает задание отправиться в Таганрог для организации и ведения разведывательной и подпольной деятельности. Прибыв в город, он устраивается в органы оккупационной власти нацистов под видом поволжского немца Густава Шварца.

Благодаря действиям разведчика состоявшее из одной ячейки движение подполья вырастает в Таганроге до сотен человек. Подпольщики совершают диверсии, распространяют листовки, спасают советских военнопленных, готовят вооруженное восстание.

Гестапо и тайная полиция, понимая, что в городе работает мощное подполье, всеми силами стремятся разоблачить его участников.

В сериале занято более 760 человек. Основные роли исполняют артисты театров Ростовской области. В массовых сценах задействованы жители региона, в том числе подростки — участники «Движения Первых».

Съемки художественной картины будут проходить в Ростовской и Ленинградской областях и в Санкт-Петербурге.

В сообщении «Триикс Медиа» отмечается, что сценарий сериала разработан на основе архивных рассекреченных документов о планах нацистской Германии по геноциду народов СССР. В их отборе и изучении активно участвовали представители региональных молодежных и поисковых движений.

В фильме можно будет увидеть уникальные образцы вооружения и техники, военную форму и предметы быта времен Великой Отечественной войны, предоставленные для съемок при содействии руководства Ростовской области,  Ростова-на-Дону и Таганрога, музеев и клубов исторической реконструкции.

Режиссером проекта — уроженец Ростовской области Армен Назикян.

В ролях: Денис Донской, Сергей Жарков, Кирилл Балобан, Юрий Батурин, Алексей Красноцветов, Дарья Кукарских, Ольга Павловец, Кирилл Полухин, Семен Стругачев, Данила Якушев и другие.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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