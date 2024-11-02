1 ноября в Ростовской области прошло заседание оперативного штаба, участники которого обсудили вопросы укрепления и дальнейшего развития системы противовоздушной обороны на территории региона.

С докладами о защите жителей и инфраструктуры региона от атак вражеских беспилотников выступили представители 4-й воздушной армии, погрануправления, других силовых ведомств, руководители администраций.

Донской губернатор Василий Голубев отметил, что необходимо и впредь наращивать межведомственное и межрегиональное взаимодействие и постоянный обмен информацией для принятия своевременных решений.

«От этого во многом зависит безопасность жителей Ростовской области и эффективная работа критической инфраструктуры региона и всего юга нашей страны», — подчеркнул он.

Ранее мы рассказали, что 2 октября в небе над Ростовской областью сбит один вражеский беспилотник.

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