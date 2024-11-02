Главная » #Безопасность

Защиту жителей Дона от атак БПЛА обсудили на заседании оперштаба

На чтение 1 мин Просмотров 27 Опубликовано

1 ноября в Ростовской области прошло заседание оперативного штаба, участники которого обсудили вопросы укрепления и дальнейшего развития системы противовоздушной обороны на территории региона.

#Безопасность

С докладами о защите жителей и инфраструктуры региона от атак вражеских беспилотников выступили представители 4-й воздушной армии, погрануправления, других силовых ведомств, руководители администраций.

Донской губернатор Василий Голубев отметил, что необходимо и впредь наращивать межведомственное и межрегиональное взаимодействие и постоянный обмен информацией для принятия своевременных решений.

«От этого во многом зависит безопасность жителей Ростовской области и эффективная работа критической инфраструктуры региона и всего юга нашей страны», — подчеркнул он.

Ранее мы рассказали, что 2 октября в небе над Ростовской областью сбит один вражеский беспилотник.

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность защита от дронов новости оперштаб Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru