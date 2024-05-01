Зарплата и признание: дончане рассказали, что влияет на их производительность труда

Мир, труд май. Аналитики hh.ru опросили жителей Ростовской области и узнали, зачем, по их мнению, работодателям в регионе стоит заниматься ростом производительности труда и что влияет на интенсивность работы самих дончан.

60% опрошенных жителей Ростовской области уверены, что увеличение производительности труда – это главное конкурентное преимущество компаний, ещё 52% (респонденты могли выбрать сразу несколько вариантов) считают, что это основа стратегии компании, 45% говорят, что, если компания вкладывается в рост производительности труда, то, значит, она будет увеличивать затраты на улучшение производственных мощностей, а 37% думают, что станут больше затраты работодателей и на самих сотрудников.

На вопрос, а что же влияет на вашу личную производительность на работе, жители области и ЮФО чаще всего (67%) выбирали вариант – «ощущение, что меня ценят (зарплата, признание)» и это самый высокий процент среди всех ФО. Из других популярных ответов – атмосфера в коллективе, поддержка со стороны руководства, интересные задачи, мотивация к работе, смысл и польза работы, доступность технологий и оборудования. Хуже всего влияют на производительность труда дончан самочувствие, переработки, нехватка рабочих рук и семейные проблемы.

Жители Ростовской области хотят и уже повышают свою эффективность на работе: проходят допобучение, следят за своим здоровьем (высыпаются и занимаются спортом), вносят рацпредложения, сокращают время «пустого» общения с коллегами, переходят на удалёнку, чтобы экономить время на дорогу, и отказались или свели к минимуму просмотр соцсетей в рабочее время, некоторые даже отказались от обеда. Среди комментариев опрошенных к вопросу о том, как повышают свою эффективность, были и такие: «готов на всё, если повысят зарплату», «работодателю это не нужно», «сменил место работы», «мечтаю об удалёнке — очень много времени съедает дорога».

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