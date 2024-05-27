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Заповедник «Ростовский» планируют расширить

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Минприроды региона предлагает включить в его состав остров Заливной.

#Экология

О работе по расширению природно-заповедного фонда в Ростовской области рассказал на выездном заседании общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России глава минприроды Ростовской области Михаил Фишкин.

«Целесообразно включить в его состав остров Заливной – как место гнездования редких видов околоводных птиц, занесенных в Красную книгу России», — цитирует главу ведомства официальный портал правительства региона.

Выездное заседание общественного совета при минприроды РФ, посвященное теме развития заповедной системы России, проходило в научно-технологическом университете «Сириус» в минувшие выходные.

В настоящее время донские власти изучают предложения специалистов по созданию новых ООПТ, в том числе по расширению государственного природного биосферного заповедника «Ростовский» путем увеличения площади участка «Островной».

Фото: оф. сайт заповедника «Ростовский»

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заповедникРостовский новости Ростовская область экология
Таганрогская правда
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