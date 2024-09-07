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Зампредседателя комитета по экологии Госдумы посетил полигон в Таганроге

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7 сентября Таганрог с рабочим визитом посетил заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей Госдумы РФ среды Александр Коган.

Город

Он ознакомился с проектом по рекультивации мусорного полигона на Николаевском шоссе. Вместе с главой городской администрации Андреем Фатеевым он посетил объект и пообщался с представителями подрядной организации.

Напомним, что полигон, которому более 50 лет сейчас закрыт на рекультивацию. Создание на его месте экологически безопасной территории ведется по нацпроекту «Экология» за счет средств федерального и областного бюджетов. Проект включает два этапа: технический и биологический. Сейчас продолжается технический этап работ, завершить его планируется до конца нынешнего года.

«В ходе визита Александр Коган дал рекомендации подрядной организации. Они позволят наиболее эффективно выстроить работу и качественно завершить проект», — рассказал Андрей Фатеев в своем телеграм-канале.

Ранее мы рассказали, что под Таганрогом пресекли использование вредных для пчел ядохимикатов.

Фото t.me/Fateev

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Александр Коган визит Госдума мусорный полигон новости Таганрог
Таганрогская правда
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