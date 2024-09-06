Под Таганрогом пресекли использование вредных для пчел ядохимикатов

Обработчик полей не указал точное место и сроки проведения работ.

Управление Россельхознадзора по региону направило предостережение производителю работ по обработке сельхозугодий пестицидами и ядохимикатами.

В Матвеево-Курганском районе было опубликовано обязательное оповещение (объявление) о предстоящей обработке полей, в котором «отсутствовали сведения о границах земельных участков и сроках проведения запланированных работ». Кроме этого, в объявлении отсутствовала информация о наименовании применяемых агрохимикатов и классе их опасности и не были указаны «рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях». Таким образом, создавались условия, угрожающие окружающей среде, в том числе медоносным пчелам.

Обработчику было предписано привести свою деятельность в соответствии с законодательством «в целях исключения негативного воздействия на здоровье людей и окружающую среду, в том числе недопущения отравления и гибели медоносных пчел».

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