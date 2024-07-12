Замминистра обороны РФ Анна Цивилева посетила филиал фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области

Заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева встретилась с ветеранами СВО и семьями героев в Ростове-на-Дону.

«Вместе с героями обсудили юридическую и психологическую поддержку, трудоустройство, приняли решение адресно помочь. Такие мероприятия позволяют лучше понять, какая ещё помощь им нужна», – отметила Анна Цивилева.

На площадке ростовского филиала в торжественной обстановке вместе с Героем России членом Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Алексеем Романовым, заместителем полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Героем России Анатолием Сафроновым, заместителем полномочного представителя Президента РФ в ЮФО ветераном боевых действий Владимиром Гурбой председатель фонда вручила удостоверения ветерана боевых действий участникам частной военной компании «Вагнер».

«Было очень приятно видеть, что герои пришли с близкими: женами, мамами и детьми. Они выполнили свой долг, и сегодня мы должны сделать все, чтобы защитники получили необходимую помощь. Торжественная церемония вручения удостоверений – это еще один способ показать наше внимание и выразить уважение к ветеранам СВО», – сказала Анна Цивилева.

Теперь герои смогут обратиться за положенными им мерами поддержки и льготами.

Отметим, за всё время работы в филиал в Ростовской области поступило более 23 тысяч запросов от ветеранов СВО и их семей. Уже удалось решить около 95%.

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»