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Замминистра обороны РФ Анна Цивилева посетила филиал фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области

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Заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева встретилась с ветеранами СВО и семьями героев в Ростове-на-Дону. 

Новости Ростовской области

«Вместе с героями обсудили юридическую и психологическую поддержку, трудоустройство, приняли решение адресно помочь. Такие мероприятия позволяют лучше понять, какая ещё помощь им нужна», – отметила Анна Цивилева. 

На площадке ростовского филиала в торжественной обстановке вместе с Героем России членом Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Алексеем Романовым, заместителем полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Героем России Анатолием Сафроновым, заместителем полномочного представителя Президента РФ в ЮФО ветераном боевых действий Владимиром Гурбой председатель фонда вручила удостоверения ветерана боевых действий участникам частной военной компании «Вагнер». 

«Было очень приятно видеть, что герои пришли с близкими: женами, мамами и детьми. Они выполнили свой долг, и сегодня мы должны сделать все, чтобы защитники получили необходимую помощь. Торжественная церемония вручения удостоверений – это еще один способ показать наше внимание и выразить уважение к ветеранам СВО», – сказала Анна Цивилева. 

Теперь герои смогут обратиться за положенными им мерами поддержки и льготами. 

Отметим, за всё время работы в филиал в Ростовской области поступило более 23 тысяч запросов от ветеранов СВО и их семей. Уже удалось решить около 95%.

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

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Таганрогская правда
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